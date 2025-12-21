21 декабря, 23:30Город
"Новости дня": реставрация завершается в доходном купца Якова Бабушкина
В доходном доме купца Якова Бабушкина завершается реставрация. Особенно сложными оказались фасадные работы – специалисты кропотливо восстановили утраченную лепнину, в том числе декоративные колонны-кариатиды и пальметты с женскими масками.
Педагоги столичных школ сдали ЕГЭ по всем 11 предметам. Диагностика проходит на базе Московского центра качества образования и состоит из двух частей. Сначала учителя пишут ЕГЭ, после чего получают на проверку анонимные варианты выпускников. Главная задача – оценить развернутые ответы по критериям.
В преддверии Нового года активизировались мошенники, которые выдают себя за курьеров. Насторожить должны неожиданные сообщения о посылке или срочный звонок, в котором просят принять неизвестный заказ, а также просьба назвать персональные данные.
Подробнее – в программе "Новости дня".