Шесть новых выделенных полос заработали в Москве

В Москве ввели в эксплуатацию шесть новых участков выделенных полос для общественного транспорта. Они появились в районах, среди которых – Фили-Давыдково, Отрадное и Сокольники.

Как отмечают эксперты, новые полосы сократят время в пути на этих участках в среднем в 2–4 раза, а также снизят количество ДТП на 25%. Пассажиры уже оценили изменения, отметив, что теперь добираться до работы или метро стало значительно быстрее и удобнее.

