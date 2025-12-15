"Новости дня": красную икру представили на рынках "Москва – на волне"

Спрос на красную икру традиционно растет в предновогодний период. Самый праздничный рыбный деликатес уже в полном ассортименте представлен на прилавках рыбных рынков "Москва – на волне".

В период ажиотажа повышается риск столкнуться с фальсификатом. Весь ассортимент на городских рынках проходит обязательную проверку качества. Специалисты оценивают запах, соленость и отсутствие посторонних привкусов.

Подробнее – в программе "Новости дня".