15 декабря, 12:15Город
"Новости дня": красную икру представили на рынках "Москва – на волне"
Спрос на красную икру традиционно растет в предновогодний период. Самый праздничный рыбный деликатес уже в полном ассортименте представлен на прилавках рыбных рынков "Москва – на волне".
В период ажиотажа повышается риск столкнуться с фальсификатом. Весь ассортимент на городских рынках проходит обязательную проверку качества. Специалисты оценивают запах, соленость и отсутствие посторонних привкусов.
Подробнее – в программе "Новости дня".