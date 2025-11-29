Сергей Собянин рассказал о популярности проекта "Москва – на волне"

За два года работы проекта "Москва – на волне" рыбные рынки столицы посетили почти 3 миллиона человек. Как сообщил Сергей Собянин, популярность площадок объясняется широким ассортиментом продукции из всех рыбных регионов страны и строгим лабораторным контролем качества.

За время работы рынков было продано более 2 000 тонн рыбы и морепродуктов. Для покупателей действуют специальные программы: скидки 10% для участников СВО и пенсионеров в утренние часы. Также в рамках проекта реализовано 102 инициативы москвичей, включая доставку на дом и разнообразные кулинарные мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.