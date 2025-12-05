"Новости дня": мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии. Злоумышленники звонят от лица госоргана и предлагают пересмотреть размер выплат за 2016–2018 годы.

Далее они называют потенциальной жертве все ее персональные данные, предлагают пройти перерегистрацию и продиктовать остальную информацию счета. Потом сбрасывают звонок и списывают все деньги.

