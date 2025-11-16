Форма поиска по сайту

16 ноября, 08:35

Город

"Новости дня": две новые зоны отдыха открылись в районе Беговой

"Новости дня": две новые зоны отдыха открылись в районе Беговой

В районе Беговой появились две новые благоустроенные зоны отдыха. В сквере на Ленинградском проспекте оборудовали спортивную площадку для игр в футбол и баскетбол, тренажерную зону и детский игровой комплекс, а на Боткинском бульваре обновили пешеходные дорожки, установили беседки и площадку для выгула собак.

В рамках программы благоустройства Северного округа также преобразились Народный парк в Ховрино с новыми игровыми зонами, парк "Автомобилист" в Савеловском районе и Головановский парк в районе Аэропорт. Жители Бескудникова и Головинского района получили современные общественные пространства.

Подробнее – в программе "Новости дня".

