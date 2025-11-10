"Новости дня": парк "Народный" после благоустройства стал центром района Ховрино

Парк "Народный" в районе Ховрино вновь стал центральным местом отдыха после комплексного благоустройства. Для разных групп посетителей создали специализированные зоны: островки тишины с качелями для любителей спокойного отдыха и большой спортивный кластер для активного времяпрепровождения.

Инфраструктура парка включает четыре детские площадки, две тренажерные зоны, площадки для командных игр и специальное место для выгула домашних животных. Для бегунов проложили отдельную дорожку. Также в парке высадили сотни деревьев и кустарников и обновили газонное покрытие.

