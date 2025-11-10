Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 06:00

Город

"Новости дня": парк "Народный" после благоустройства стал центром района Ховрино

"Новости дня": парк "Народный" после благоустройства стал центром района Ховрино

"Утро": скорость ветра в столице составит 2–5 м/с 10 ноября

Собака осталась без хозяина и два года ждала его в разных местах в Москве

Около аэропорта Внуково частично ограничат движение с 12 ноября

Новый арт-объект открыли в центре "Сколково"

Московские колледжи отправили на передовую около 15 тонн гуманитарной помощи за год

В столичных школах изменили подход к психологической поддержке учеников

264 ребенка родились в Москве 9 ноября

Москвичи и туристы могут бесплатно посетить музей-панораму "Бородинская битва"

Каток в музее-заповеднике "Коломенское" уже покрылся первым льдом

Парк "Народный" в районе Ховрино вновь стал центральным местом отдыха после комплексного благоустройства. Для разных групп посетителей создали специализированные зоны: островки тишины с качелями для любителей спокойного отдыха и большой спортивный кластер для активного времяпрепровождения.

Инфраструктура парка включает четыре детские площадки, две тренажерные зоны, площадки для командных игр и специальное место для выгула домашних животных. Для бегунов проложили отдельную дорожку. Также в парке высадили сотни деревьев и кустарников и обновили газонное покрытие.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городблагоустройствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика