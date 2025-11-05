05 ноября, 06:00Город
"Новости дня": новое современное общественное пространство появилось в Москве
Новое современное общественное пространство появилось на Триумфальной площади в Москве. Оригинальным элементом благоустройства стал газон с небольшими холмиками.
От пешеходной части его отделили стенкой из архитектурного бетона, на которой разместили деревянные сиденья. Еще два зеленых островка с газоном и деревьями раскинулись со стороны Садового кольца и 1-й Брестской улицы.
Подробнее – в программе "Новости дня".