"Новости дня": новое современное общественное пространство появилось в Москве

Новое современное общественное пространство появилось на Триумфальной площади в Москве. Оригинальным элементом благоустройства стал газон с небольшими холмиками.

От пешеходной части его отделили стенкой из архитектурного бетона, на которой разместили деревянные сиденья. Еще два зеленых островка с газоном и деревьями раскинулись со стороны Садового кольца и 1-й Брестской улицы.

Подробнее – в программе "Новости дня".