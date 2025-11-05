Форма поиска по сайту

05 ноября, 06:00

Город

"Новости дня": новое современное общественное пространство появилось в Москве

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 82% 5 ноября

Густой туман снизил видимость в некоторых районах Москвы

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 5 ноября

Гастрономический фестиваль прошел на ВДНХ в Москве в День народного единства

Новый дом построили по программе реновации в Хорошёво-Мневниках

С 2012 года в Москве возвели 20 поликлиник для детей и взрослых

Движение ограничили по Рождественской улице в Москве

Аномально жаркая погода для ноября продержится в Москве минимум несколько дней

Москвички стали активно подбирать партнеров для своих детей и внуков

Новое современное общественное пространство появилось на Триумфальной площади в Москве. Оригинальным элементом благоустройства стал газон с небольшими холмиками.

От пешеходной части его отделили стенкой из архитектурного бетона, на которой разместили деревянные сиденья. Еще два зеленых островка с газоном и деревьями раскинулись со стороны Садового кольца и 1-й Брестской улицы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

