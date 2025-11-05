"Новости дня": новый сурдологический центр для взрослых и детей открылся в Москве

Новый сурдологический центр для взрослых и детей открылся на территории института имени Л. И. Свержевского в Москве. Он объединил детское и взрослое отделения, которые раньше располагались на первых этажах жилых домов в Гагаринском и Хорошевском районах.

Теперь пациенты с нарушениями слуха могут в одном центре получить всю необходимую помощь – от обследования до установки слуховых аппаратов. В обновленном семиэтажном здании обустроили свободные зоны ожидания, удобные регистратуры и кабинеты врачей.

Подробнее – в программе "Новости дня".