07 ноября, 02:10

"Новости дня": рыбные рынки в Митине и Косино-Ухтомском подготовили скидки для пенсионеров

Рыбные рынки в Митине и Косино-Ухтомском подготовили специальную программу лояльности для старшего поколения. Каждый день с 10:00 до 13:00 можно приобрести свежую продукцию на 10% дешевле.

Выбор рыбы на рынках огромен: от простой барабульки до камчатского краба. Причем скидки распространяются на все товары. Для того чтобы купить продукцию по сниженной цене, достаточно предъявить пенсионное удостоверение на кассе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

