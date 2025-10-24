Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 октября, 09:00

Город

"Новости дня": новый газопровод построят в Москве

"Новости дня": капитальный ремонт провели в библиотеке № 137 в Бирюлеве Восточном

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 октября

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

"Утро": скорость ветра составит 5–8 м/с 24 октября в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 24 октября

Веранды столичных заведений открыты, несмотря на дождливую погоду

287 детей родились в Москве 23 октября

Жители и гости столицы смогут посетить выставку "Выпуск'25" в парке "Зарядье"

Умный прием в поликлиниках избавил почти 350 тысяч москвичей от лишних визитов к врачу

В Новомосковском административном округе (НАО) Москвы построят газопровод, который обеспечит газом Щербинку и Коммунарку. Труба протянется на 5 километров и будет проложена под землей без вскрытия поверхности с учетом природных особенностей.

Усиление газовой сети позволит газифицировать новые строительные объекты и развивать инфраструктуру районов. На трассе установят автоматизированные устройства с задвижками удаленного управления, а систему подключат к центральной диспетчерской Мосгаза для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городЖКХвидео

