"Новости дня": новый газопровод построят в Москве

В Новомосковском административном округе (НАО) Москвы построят газопровод, который обеспечит газом Щербинку и Коммунарку. Труба протянется на 5 километров и будет проложена под землей без вскрытия поверхности с учетом природных особенностей.

Усиление газовой сети позволит газифицировать новые строительные объекты и развивать инфраструктуру районов. На трассе установят автоматизированные устройства с задвижками удаленного управления, а систему подключат к центральной диспетчерской Мосгаза для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

Подробнее – в программе "Новости дня".