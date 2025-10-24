24 октября, 09:00Город
"Новости дня": новый газопровод построят в Москве
В Новомосковском административном округе (НАО) Москвы построят газопровод, который обеспечит газом Щербинку и Коммунарку. Труба протянется на 5 километров и будет проложена под землей без вскрытия поверхности с учетом природных особенностей.
Усиление газовой сети позволит газифицировать новые строительные объекты и развивать инфраструктуру районов. На трассе установят автоматизированные устройства с задвижками удаленного управления, а систему подключат к центральной диспетчерской Мосгаза для оперативного реагирования на внештатные ситуации.
Подробнее – в программе "Новости дня".