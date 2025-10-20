"Новости дня": реконструкция школы № 1547 завершена более чем на 50% в Марьине

Реконструкция школы № 1547 в столичном районе Марьино завершена более чем наполовину. Школа была построена 30 лет назад, и с тех пор само здание и все коммуникации устарели. Работы по их обновлению стартовали в апреле этого года.

Реконструкция проходит в рамках городской программы "Моя школа". Проект разработала целая команда архитекторов, строителей и дизайнеров. Комплексный подход позволяет всего за один год создать для детей новую школу.

