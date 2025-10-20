Форма поиска по сайту

20 октября, 08:55

"Новости дня": реконструкция школы № 1547 завершена более чем на 50% в Марьине

Ледовый каток будет создан в "Лужниках"

Около 45 новостроек передано под заселение по программе реновации на западе столицы

Московские пенсионеры стали примером активного долголетия

281 ребенок родился в Москве 19 октября

Спектакль "Мой бедный Марат" пройдет на ВДНХ

В Москве усилили контроль за регистрацией в съемных квартирах

Водители в Москве столкнулись с плотным движением в утренний час пик 20 октября

В Дептрансе рассказали о временных изменениях на маршруте электросудов

Жители столичного ЖК решили бороться с неправильной парковкой с помощью кефира

Реконструкция школы № 1547 в столичном районе Марьино завершена более чем наполовину. Школа была построена 30 лет назад, и с тех пор само здание и все коммуникации устарели. Работы по их обновлению стартовали в апреле этого года.

Реконструкция проходит в рамках городской программы "Моя школа". Проект разработала целая команда архитекторов, строителей и дизайнеров. Комплексный подход позволяет всего за один год создать для детей новую школу.

Подробнее – в программе "Новости дня".

