Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 12:10

Мэр Москвы

"Новости дня": Собянин сообщил о завершении строительства школы в районе Свиблово

"Новости дня": Собянин сообщил о завершении строительства школы в районе Свиблово

Сергей Собянин: завершено строительство современной школы в Свиблове

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Собянин: в районе Куркино привели в порядок любимый горожанами парк "Дубрава"

Сергей Собянин рассказал о завершении сезона благоустройства в Москве

Собянин поздравил работников допобразования с профессиональным праздником

Сергей Собянин: новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи

Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями

Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

Собянин: современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни

Завершено строительство современной школы в районе Свиблово, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Школу построили внутри жилого квартала, скоро вокруг появятся еще несколько новостроек по реновации.

В новом здании учеников ждут универсальные и специализированные кабинеты, отдельное пространство для мероприятий. Также сделали медицинский блок, а на улице - спортивную зону с беговой дорожкой и местом для прыжков в длину.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
мэр Москвыобразованиегородстроительствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика