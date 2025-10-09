"Новости дня": Собянин сообщил о завершении строительства школы в районе Свиблово

Завершено строительство современной школы в районе Свиблово, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Школу построили внутри жилого квартала, скоро вокруг появятся еще несколько новостроек по реновации.

В новом здании учеников ждут универсальные и специализированные кабинеты, отдельное пространство для мероприятий. Также сделали медицинский блок, а на улице - спортивную зону с беговой дорожкой и местом для прыжков в длину.

Подробнее – в программе "Новости дня".