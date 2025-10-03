"Новости дня": новый корпус школы "Интеграл" в Москве открыли для учеников 1–8-х классов

Новый корпус школы "Интеграл" в Багратионовском проезде в Москве открыли для учеников 1–8-х классов. Для них создали максимально комфортные условия.

Здесь оборудовали стандартные учебные помещения, специализированные лабораторные классы и IT-полигон. Для занятий физкультурой обустроили универсальный спортзал, а рядом со школой сделали беговую дорожку, площадку для игровых видов спорта и тренажерную зону.

Подробнее – в программе "Новости дня".