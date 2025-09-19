"Новости дня": детскую площадку обустроили на Бирюлевской улице

На Бирюлевской улице Москвы для детей создали уникальную детскую площадку, которая может конкурировать с лучшими образцами центральных районов столицы. В отличие от традиционных горок и песочниц, эта площадка направлена на развитие и посвящена космосу и точным наукам.

Игровые комплексы здесь выполнены в виде отсеков космической станции с реалистичными солнечными батареями и радарами, что позволяет детям представить себя настоящими исследователями космоса. На площадке также установлены устройства, которые демонстрируют принципы работы кино, позволяют наблюдать за небом через бинокль и подзорную трубу, а также знакомят с азбукой Морзе.

Особое внимание уделено образовательным элементам: на площадке можно найти вечный календарь, который показывает, каким днем недели была любая дата, а также устройство, наглядно объясняющее природу звука и принцип работы параболической антенны.

