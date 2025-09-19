Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 04:15

Город

"Новости дня": детскую площадку обустроили на Бирюлевской улице

"Новости дня": детскую площадку обустроили на Бирюлевской улице

"Московский патруль": в столице прошли учения спецотрядов быстрого реагирования

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему двух пенсионеров из-за денег

Пятый тур чемпионата России по регби пройдет в "Лужниках" 27 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

Музей Победы подготовил новую постоянную экспозицию

Заявки на участие в чемпионате по кибатлетике в Москве выросли втрое

В Московском марафоне примут участие бегуны из 65 стран

Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал

На Бирюлевской улице Москвы для детей создали уникальную детскую площадку, которая может конкурировать с лучшими образцами центральных районов столицы. В отличие от традиционных горок и песочниц, эта площадка направлена на развитие и посвящена космосу и точным наукам.

Игровые комплексы здесь выполнены в виде отсеков космической станции с реалистичными солнечными батареями и радарами, что позволяет детям представить себя настоящими исследователями космоса. На площадке также установлены устройства, которые демонстрируют принципы работы кино, позволяют наблюдать за небом через бинокль и подзорную трубу, а также знакомят с азбукой Морзе.

Особое внимание уделено образовательным элементам: на площадке можно найти вечный календарь, который показывает, каким днем недели была любая дата, а также устройство, наглядно объясняющее природу звука и принцип работы параболической антенны.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео