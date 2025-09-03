Форма поиска по сайту

03 сентября, 08:10

Город

"Новости дня": началось строительство путепровода через МЦД-2 на севере Москвы

В Москве началось строительство нового автомобильного путепровода, который соединит районы Аэропорт, Коптево, Тимирязевский и Савеловский. Он пройдет над железнодорожными путями МЦД-2 от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Сооружение будет состоять из восьми пролетов, для движения транспорта предусмотрят по две полосы в каждом направлении.

В России вступили в силу новые правила расчета средней зарплаты. Теперь учитывается не только сам оклад, но и премии, надбавки и другие регулярные выплаты. Средняя зарплата используется при начислении отпускных, больничных, декретных и выходных пособий.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
