В Москве спасли кота, который просидел в подземном люке две недели. О ситуации сообщила неравнодушная женщина. Она обращалась в службы несколько раз.

Спасатели выезжали, но не могли найти животное. Однако женщина продолжала утверждать, что кот сидит в люке. Она сбрасывала ему еду, которая сразу же бесследно исчезала. В итоге специалисты нашли и поймали животное. Кота передали женщине.

