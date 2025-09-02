Форма поиска по сайту

02 сентября, 08:00

Город

В Москве спасли кота, который просидел в подземном люке две недели

В Москве спасли кота, который просидел в подземном люке две недели. О ситуации сообщила неравнодушная женщина. Она обращалась в службы несколько раз.

Спасатели выезжали, но не могли найти животное. Однако женщина продолжала утверждать, что кот сидит в люке. Она сбрасывала ему еду, которая сразу же бесследно исчезала. В итоге специалисты нашли и поймали животное. Кота передали женщине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

