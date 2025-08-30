30 августа, 08:30Город
"Новости дня": капитальный ремонт проведут к 40-летию дома на Большой Академической улице
К 40-летию дома на Большой Академической улице проводят капитальный ремонт. Местные жители рассказали, что в здании начала протекать крыша, периодически возникали проблемы с водой, а подъезд стал совсем неопрятным. Кроме того, отслаивалась облицовка фасада.
Во время ремонта много сил приложили к восстановлению подъезда и капитальному ремонту крыши, чтобы дом не терял тепло и не образовывалась плесень.
Подробнее – в программе "Новости дня".