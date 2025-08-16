"Сити. Едим": гастрокластер в районе Белорусского вокзала

На фоне массовых закрытий ресторанов на Патриарших прудах новые концепции появляются в других районах Москвы. Одним из таких мест стал район у Белорусского вокзала – здесь активно формируется необычный гастрокластер.

На Цветном бульваре и Большой Дмитровке уже открылись новые заведения: ресторан с супами, борщами и харчо в формате ассорти, экспериментальная Грузия, а также место с израильским стритфудом, об открытии которого говорила вся модная Москва.

В этом выпуске гастрокритик Александр Ильин и команда "Сити. Едим" покажут, почему стоит заглянуть в гастроквартал у Белорусской. Подробнее – в программе "Сити. Едим".