Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 12:00

Город

"Сити. Едим": гастрокластер в районе Белорусского вокзала

"Сити. Едим": гастрокластер в районе Белорусского вокзала

"Кармен" показали в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Гостей фестиваля "Москва 2030" ждут симфонический концерт и гонки дронов

Поклонники в Москве вспомнили Виктора Цоя

На Тверской улице Москвы временно ограничили движение

Разработки производителей беспилотных систем представлены на выставке в "Сколково"

На территории "Зарядья" открылась выставка "Историческая Москва в находках археологов"

В Москве идет благоустройство Даниловской и Павелецкой набережных

На Тверской улице Москвы приступили к смене асфальта

Суббота может стать последним жарким днем в Москве

На фоне массовых закрытий ресторанов на Патриарших прудах новые концепции появляются в других районах Москвы. Одним из таких мест стал район у Белорусского вокзала – здесь активно формируется необычный гастрокластер.

На Цветном бульваре и Большой Дмитровке уже открылись новые заведения: ресторан с супами, борщами и харчо в формате ассорти, экспериментальная Грузия, а также место с израильским стритфудом, об открытии которого говорила вся модная Москва.

В этом выпуске гастрокритик Александр Ильин и команда "Сити. Едим" покажут, почему стоит заглянуть в гастроквартал у Белорусской. Подробнее – в программе "Сити. Едим".

Читайте также
Программа: Сити. Едим
городедавидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика