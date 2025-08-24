Форма поиска по сайту

24 августа, 09:15

Город

Почти 14 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала 2025 года

Почти 14 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала 2025 года

Почти 14 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала 2025 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Перед тем, как делать ремонт жильцов предупреждают заранее. Объявления размещают на информационных стендах и в местах общего пользования. В обязательный перечень работ входит косметический ремонт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городЖКХвидеоДарья Ермакова

