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03 июля, 18:15

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Новости Москвы: на Изумрудной улице появится 22-этажный дом по реновации

Новости Москвы: на Изумрудной улице появится 22-этажный дом по реновации

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На Изумрудной улице ведется строительство жилого дома по программе реновации. Новое 22-этажное здание рассчитано на 168 квартир, их сдадут с готовым ремонтом. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конец этого года.

Продолжается строительство нового здания полиции на улице Летчика Бабушкина. Оно будет современным и просторным. В проекте предусмотрены кабинеты, конференц-зал, учебный класс, тренажерный зал, а также стрелковая галерея со специальным комплексом для совершенствования навыков стрельбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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