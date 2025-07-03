Новости Москвы: на Изумрудной улице появится 22-этажный дом по реновации

На Изумрудной улице ведется строительство жилого дома по программе реновации. Новое 22-этажное здание рассчитано на 168 квартир, их сдадут с готовым ремонтом. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конец этого года.

Продолжается строительство нового здания полиции на улице Летчика Бабушкина. Оно будет современным и просторным. В проекте предусмотрены кабинеты, конференц-зал, учебный класс, тренажерный зал, а также стрелковая галерея со специальным комплексом для совершенствования навыков стрельбы.

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