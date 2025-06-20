20 июня, 10:00Город
Реставрация Ростокинского акведука выполнена на 70%
Реконструкцию Ростокинского акведука выполнили на 70%, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Специалисты отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, обновили навес, а в настоящее время работают с мостовыми беседками-павильонами.
Сооружение находится на северо-востоке столицы. Это единственный сохранившийся акведук в России. Когда-то он был частью Мытищинского водопровода, а теперь это объект культурного наследия и пешеходный мост.
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