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20 июня, 10:00

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Реставрация Ростокинского акведука выполнена на 70%

Реставрация Ростокинского акведука выполнена на 70%

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Реконструкцию Ростокинского акведука выполнили на 70%, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Специалисты отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, обновили навес, а в настоящее время работают с мостовыми беседками-павильонами.

Сооружение находится на северо-востоке столицы. Это единственный сохранившийся акведук в России. Когда-то он был частью Мытищинского водопровода, а теперь это объект культурного наследия и пешеходный мост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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