Температура в столице поднимется до 26 градусов 4 июля

Утром в пятницу, 4 июля, в Москве температура воздуха составит 19 градусов, а к обеду потеплеет до 26.

Возможны небольшие холодные фронты, которые принесут кратковременные локальные осадки. Местами не исключены грозы, однако затяжных ливней не ожидается, влажность повысится до 64%.

Вечером станет немного прохладнее, температура опустится до 22 градусов. Ветер усилится до 6–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.