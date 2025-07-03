03 июля, 12:15Общество
Температура в столице поднимется до 26 градусов 4 июля
Утром в пятницу, 4 июля, в Москве температура воздуха составит 19 градусов, а к обеду потеплеет до 26.
Возможны небольшие холодные фронты, которые принесут кратковременные локальные осадки. Местами не исключены грозы, однако затяжных ливней не ожидается, влажность повысится до 64%.
Вечером станет немного прохладнее, температура опустится до 22 градусов. Ветер усилится до 6–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
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