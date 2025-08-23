"Новости дня": Москва направила в Донецк еще 50 аварийно-восстановительных бригад

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 09:00

Общество

Москва направила в Донецк еще 50 аварийно-восстановительных бригад для подготовки к зиме. Более 2,5 тысячи жилых домов и 450 соцобъектов ждут гидравлические испытания, которые проведут столичные специалисты.

Московские коммунальные бригады дежурят в Донецке уже более 3 лет. В их число входят электрики, слесари, сантехники, сварщики, механики и другие специалисты. Они ремонтируют дома, при необходимости обновляют системы отопления, водопровод и канализацию.

Подробнее – в программе "Новости дня".

обществогородвидео

