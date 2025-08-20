"Новости дня": первые в России высокоскоростные поезда планируют запустить в 2028 году

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 06:20

Транспорт

Первые в России высокоскоростные поезда планируют запустить в 2028 году. Тестирование поезда пройдет на ВСМ Москва – Санкт-Петербург, строительство которой начнется в ближайшее время около Зеленограда. Высокоскоростной поезд – полностью отечественный подвижной состав, способный развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между двумя городами составит всего 2 часа 15 минут.

Новая прогулочная зона появилась в Можайском районе около Беловежского пруда. У водоема для москвичей оборудовали гимнастический комплекс, уличные тренажеры и создали удобную беговую дорожку. Для детей установили несколько комплексов, включая горки, переходы, карусели, качели и батуты. Привели в порядок и пешеходные дорожки и лестницы. Для удобства жителей установили парковые качели, шезлонги и лавочки. Также были выполнены работы по обустройству дорожного освещения.

Тестирование умного робота-помощника запустили в одной из медицинских лабораторий Москвы. Он способен погружать, перемещать и утилизировать пробирки с биоматериалами и умеет оповещать персонал с помощью звуков. В пилотном проекте система запусков лабораторных роботов реализована при помощи считывания QR-кодов. В будущем логистические роботы станут связующим звеном между всеми частями лаборатории.

В российских школах сократили количество контрольных работ. Теперь они займут не более 10% учебного времени по каждому предмету. Еще одно важное изменение этого года – родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ. Таким образом, у них будет возможность оценить условия, в которых дети сдают экзамен.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспорт общество город

