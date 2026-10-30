"Мой район. Место встречи": Тимирязевский район с Митей Фоминым

Тимирязевский – район с интересными архитектурными памятниками и обширными зелеными территориями. В новом выпуске зрители вместе с певцом, актером и телеведущим Митей Фоминым узнают, где находится дом Василия Вильямса и какие еще необычные архитектурные объекты расположены в районе.

Также зрители познакомятся с Тимирязевским лесом и парком "Дубки", узнают, какие птицы здесь обитают, какие водоемы и острова есть на территории района и где можно покататься на лодке.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".