"Мой район. Место встречи": Гагаринский район с Кириллом Гребенщиковым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" известный актер театра и кино Кирилл Гребенщиков рассказал, как Гагаринский район объединил его с главным героем легендарного фильма "Я шагаю по Москве", и почему эти места прочно вошли в историю его семьи.

Зрители узнают, почему в этих краях москвичи издавна искали зимой арбузы и ананасы. Также они расскажут, что жители района делают, чтобы избежать простудных заболеваний, включая грипп, и как дыхательные упражнения, которыми владеют участники проекта "Московское долголетие", способны продлить молодость и укрепить здоровье.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

