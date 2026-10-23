"Мой район. Место встречи": район Перово со Светланой Лазаревой

Перово – один из районов Москвы, где органично переплетаются времена и эпохи от древних легенд до современных реалий. Певица Светлана Лазарева, которая несколько лет жила в Перово, в выпуске прогуляется по любимым местам района и вспомнит мелодии, с которыми связаны теплые воспоминания о нем.

Москвовед Михаил Жебрак рассказал, какие тайны хранит Перовский парк, за какие заслуги генеральный секретарь, по легенде, отдал свою шинель собаке и приказал пронести ее на руках по Красной площади.

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