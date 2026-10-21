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21 октября, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Чертаново Северное с Ладой Дэнс

"Мой район. Место встречи": район Чертаново Северное с Ладой Дэнс

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Чертаново Северное – это район, где прошлое встретилось с будущим. В 1970-е годы архитекторы воплотили здесь смелые идеи о городе будущего, создав пространство, которое на десятилетия опередило свое время. Известная певица Лада Дэнс вспомнила, какое впечатление произвело на нее Северное Чертаново в 90-е годы своим необычным обликом и атмосферой современности.

Вместе с москвоведом Михаилом Жебраком в выпуске прогуляются по району, узнают, чем он привлекает кинорежиссеров, и почему одно из любимых мест прогулок местные жители называют "огурцом".

Подробнее об этом – в программе "Мой район. Место встречи".

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