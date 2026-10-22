Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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22 октября, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Коптево с Дмитрием Дюжевым

"Мой район. Место встречи": район Коптево с Дмитрием Дюжевым

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев поделится воспоминаниями о районе Коптево, где купил свою первую квартиру в Москве.

Зрители узнают, как район едва не стал советской Венецией, почему местный трамвайный маршрут считают одним из самых живописных в столице и какое наследие оставило железнодорожное прошлое Коптева.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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