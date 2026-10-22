"Мой район. Место встречи": район Коптево с Дмитрием Дюжевым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев поделится воспоминаниями о районе Коптево, где купил свою первую квартиру в Москве.

Зрители узнают, как район едва не стал советской Венецией, почему местный трамвайный маршрут считают одним из самых живописных в столице и какое наследие оставило железнодорожное прошлое Коптева.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".