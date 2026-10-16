"Мой район. Место встречи": район Сокол с Еленой Санаевой

Район Сокол – один из самых зеленых и атмосферных уголков Москвы, хранящий дух "города-сада". Этот район стал настоящим домом на многие годы для народной артистки РФ Елены Санаевой.

В выпуске вспомнят тихие улицы 50-х и сталинскую архитектуру Сокола, раскроют секреты "Кукуевки" и местной "пизанской башни", а также обсудят, почему район так притягивает художников.

Кроме того, гости программы расскажут о театре "Центр драматургии и режиссуры" и о том, как классика обретает современное звучание в руках молодых актеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".