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16 октября, 11:30

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"Мой район. Место встречи": район Сокол с Еленой Санаевой

"Мой район. Место встречи": район Сокол с Еленой Санаевой

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Район Сокол – один из самых зеленых и атмосферных уголков Москвы, хранящий дух "города-сада". Этот район стал настоящим домом на многие годы для народной артистки РФ Елены Санаевой.

В выпуске вспомнят тихие улицы 50-х и сталинскую архитектуру Сокола, раскроют секреты "Кукуевки" и местной "пизанской башни", а также обсудят, почему район так притягивает художников.

Кроме того, гости программы расскажут о театре "Центр драматургии и режиссуры" и о том, как классика обретает современное звучание в руках молодых актеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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