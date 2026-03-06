График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 11:30

Общество

"Мой район. Место встречи": 8 Марта с Аленой Яковлевой и Алексеем Глызиным

"Мой район. Место встречи": 8 Марта с Аленой Яковлевой и Алексеем Глызиным

"Утро": температура минус 1 градус ожидается в Москве 6 марта

Москвичи чаще всего выбирают тюльпаны, мимозу и нарциссы на 8 Марта

В России могут поднять лимит стоимости подарков для учителей и врачей до 10 тыс руб

Цветы будут дарить женщинам на улицах Москвы 8 Марта

Столичная федерация профсоюзов подготовила гумпомощь для проекта "Москва помогает"

Климатическая весна наступит в столице в третьей декаде марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Солнце появится из-за облаков в Москве 7 и 8 марта

"Интервью": Алексей Шапошников – о борьбе с деструктивным контентом

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" речь пойдет о грядущем 8 Марта, истории и традициях этого праздника.

Гостья выпуска народная артистка РФ Алена Яковлева играла бизнес-леди и роковых красоток, авторитарных женщин и женщин с непростой судьбой, сыграла десятки мам главных героев. Каждая созданная ей на экране женщина обладала уникальным характером, и каждое ее появление приковывало взгляды и не оставляло зрителя равнодушным.

В программе обсудят, как женщине быть благополучной в профессии и в семье. Успешные женщины Москвы расскажут о том, как им удалось добиться высоких профессиональных целей. Также зрители узнают, как собрать свежий и недорогой весенний букет. Женщины серебряного возраста расскажут о том, как сохранить красоту.

Кроме того, заслуженный артист России Алексей Глызин подарит зрителям песню в своем исполнении.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
обществогородвидео

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика