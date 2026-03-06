"Мой район. Место встречи": 8 Марта с Аленой Яковлевой и Алексеем Глызиным

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" речь пойдет о грядущем 8 Марта, истории и традициях этого праздника.

Гостья выпуска народная артистка РФ Алена Яковлева играла бизнес-леди и роковых красоток, авторитарных женщин и женщин с непростой судьбой, сыграла десятки мам главных героев. Каждая созданная ей на экране женщина обладала уникальным характером, и каждое ее появление приковывало взгляды и не оставляло зрителя равнодушным.

В программе обсудят, как женщине быть благополучной в профессии и в семье. Успешные женщины Москвы расскажут о том, как им удалось добиться высоких профессиональных целей. Также зрители узнают, как собрать свежий и недорогой весенний букет. Женщины серебряного возраста расскажут о том, как сохранить красоту.

Кроме того, заслуженный артист России Алексей Глызин подарит зрителям песню в своем исполнении.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".