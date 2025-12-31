Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Натальей Варлей

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Натальей Варлей

"Новости дня": канатная дорога на Воробьевых горах будет работать всю новогоднюю ночь

"Новости дня": цены на такси значительно вырастут в новогодние праздники в Москве

Панда Диндин из Московского зоопарка получила новогодние подарки

Барабанное шоу пройдет на катке в Парке Горького в новогоднюю ночь

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" стартовал в столице

Новогоднее обращение Путина покажут на медиаэкранах в столичном транспорте

Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы

"Московский патруль": столичная студентка отравилась мясом из магазина

"Московский патруль": МГД увеличила штрафы для безбилетников в транспорте

В эти дни Арбат, как и вся Москва, манит туристов и жителей города огнями праздничного оформления и атмосферой чудес. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей рассказала, какими историями и воспоминаниями наполнены для нее улицы Арбата и как в ее семье принято встречать Новый год.

Вместе с гостями студии зрители вспомнили очарование советских елочных игрушек, узнали, в одежде каких цветов стоит встречать наступающий год Огненной Лошади по восточному календарю, и приготовили тот самый салат оливье, без которого невозможно представить праздничный стол.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика