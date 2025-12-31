"Мой район. Место встречи": район Арбат с Натальей Варлей

В эти дни Арбат, как и вся Москва, манит туристов и жителей города огнями праздничного оформления и атмосферой чудес. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей рассказала, какими историями и воспоминаниями наполнены для нее улицы Арбата и как в ее семье принято встречать Новый год.

Вместе с гостями студии зрители вспомнили очарование советских елочных игрушек, узнали, в одежде каких цветов стоит встречать наступающий год Огненной Лошади по восточному календарю, и приготовили тот самый салат оливье, без которого невозможно представить праздничный стол.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".