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11 июля, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Сокол. Часть 2

"Мой район. Место встречи": Сокол. Часть 2

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Авторская застройка столичного района Сокол сочетается с зелеными скверами и комфортной инфраструктурой. Исторические объекты гармонируют с динамичной жизнью москвичей. Именно здесь располагается Храм Всех Святых. Он был построен в середине XVIII века. Рядом с ним расположен "Генеральский дом", где в советское время селились военные деятели и заслуженные спортсмены.

Район славится не только градостроительным искусством. Здесь находятся многие ведущие учебные заведения. Например, Московский авиационный институт (МАИ), который почти за 100 лет работы выпустил лучших специалистов в области авиации и космонавтики.

Транспортная доступность Сокола тоже развивается. На Ленинградском проспекте курсируют современные электробусы.

В новом выпуске актриса Нонна Гришаева рассказала о своих студенческих годах и о том, как она купила квартиру в этом районе. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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