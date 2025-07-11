"Мой район. Место встречи": Сокол. Часть 2

Авторская застройка столичного района Сокол сочетается с зелеными скверами и комфортной инфраструктурой. Исторические объекты гармонируют с динамичной жизнью москвичей. Именно здесь располагается Храм Всех Святых. Он был построен в середине XVIII века. Рядом с ним расположен "Генеральский дом", где в советское время селились военные деятели и заслуженные спортсмены.

Район славится не только градостроительным искусством. Здесь находятся многие ведущие учебные заведения. Например, Московский авиационный институт (МАИ), который почти за 100 лет работы выпустил лучших специалистов в области авиации и космонавтики.

Транспортная доступность Сокола тоже развивается. На Ленинградском проспекте курсируют современные электробусы.

В новом выпуске актриса Нонна Гришаева рассказала о своих студенческих годах и о том, как она купила квартиру в этом районе. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".