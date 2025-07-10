Около 60% столичных домов подготовлены к новому отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты подготовили к новому отопительному сезону около 60% столичных жилых домов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более чем 40 тысячах зданий, в том числе в 19,4 тысячи жилых домов.

В рамках испытаний теплосетей специалисты по очереди выводят из эксплуатации отдельные участки трубопроводов. В них также повышают давление для проверки состояния коммуникаций. Благодаря этому сотрудники ПАО "МОЭК" могут заранее установить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

В общей сложности специалисты проверят 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону будет подготовлено свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 тысяч жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Москве закупят более 300 тысяч отопительных приборов для капитального ремонта жилых домов. В закупку войдут радиаторы, полотенцесушители и конвекторы. Специалисты планируют обновить отопительные системы в более чем 600 домах. Работы помогут обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду.

