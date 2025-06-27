"Мой район. Место встречи": Южное Тушино

Южное Тушино расположено на северо-западе Москвы. Именно там археологи обнаружили останки древнего человека, жившего более 15 тысяч лет назад. В XV веке за местные села шли настоящие битвы, в которые вмешивался сам Иван Грозный, а позже Лжедмитрий II основал там альтернативную столицу.

О своем детстве в Южном Тушине расскажет танцор и хореограф Евгений Папунаишвили. Также зрители узнают, как изменился культурный центр "Салют" и как живет район сегодня. О спортивной истории расскажут чемпион мира и Европы по хоккею Александр Волчков и куратор проекта "Мой спортивный район" Полина Ермошина.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".