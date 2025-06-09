"Мой район. Место встречи": Москонцерт

Москонцерт – старейшая концертная организация Москвы, основанная в 1931 году. Сегодня это масштабное культурное объединение, включающее около 500 артистов и 26 коллективов, которые проводят тысячи выступлений – от камерных концертов до масштабных шоу на стадионах и в парках.

В новом выпуске программы артисты расскажут, как Москонцерт стал судьбоносным для их творчества. Народная артистка России Галина Беседина вспомнит, как именно здесь началась ее певческая карьера и случилась первая встреча с будущим мужем. В свою очередь, заслуженный деятель искусств РФ Николай Тамразов поделится историями о гастролях с Владимиром Высоцким.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".