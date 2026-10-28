"Улицы московские": Садовая-Триумфальная улица

Садовая-Триумфальная улица – одна из самых коротких на Садовом кольце. С таким громким именем вся ее история, казалось бы, должна состоять только из удач и побед. Однако по иронии судьбы именно здесь все почему-то всегда шло не по плану.

Почему съемки фильма на Садовой-Триумфальной "Где находится нофелет?" чуть было не закончились грандиозной дракой? Как первая московская косметологическая клиника превратилась в заведение, где искали ответ на вопрос о том, отравили правителя Ивана Грозного или нет? Зачем по Садовой-Триумфальной везли разобранный на части самолет?

Об этом – в программе "Улицы московские".