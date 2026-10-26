"Улицы московские": улица Ильинка

Ильинка – это уникальная улица. Для Москвы она чуть ли не во всем первая или главная. Это главный деловой центр, главный властный нерв страны. Там была открыты первая в городе биржа, построены первые доходные дома, даже первая искра пожара 1812 года вспыхнула на Ильинке.

Зачем артист Юрий Никулин регулярно ходил на эту улицу? Какое кровавое преступление, случившееся здесь, попало на страницы всех газет Российской империи? Зачем на стенах торговых рядов Ильинки писали "No pasaran!"?

Об этом – в программе "Улицы московские".