27 октября, 15:20Город
"Улицы московские": Дербеневская набережная
Говорят, Москва стоит на семи холмах. А вот Дербеневской набережной приходилось вечно обретаться в низине. Веками ее упорно затапливало, но это не останавливало людей, желающих здесь поселиться.
Почему Новоспасский мост в первой половине XX века стал "шлагбаумом" для речных судов? Как памятник Ленину в местном ДК доводил посетителей до паники? И какую задачу решали на Дербеневской художники-авангардисты?
Об этом – в программе "Улицы московские".