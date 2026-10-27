"Улицы московские": Дербеневская набережная

Говорят, Москва стоит на семи холмах. А вот Дербеневской набережной приходилось вечно обретаться в низине. Веками ее упорно затапливало, но это не останавливало людей, желающих здесь поселиться.

Почему Новоспасский мост в первой половине XX века стал "шлагбаумом" для речных судов? Как памятник Ленину в местном ДК доводил посетителей до паники? И какую задачу решали на Дербеневской художники-авангардисты?

Об этом – в программе "Улицы московские".

