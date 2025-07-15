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15 июля, 17:15

Город

"Улицы московские": Яузская

"Улицы московские": Яузская

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Одна часть Яузской улицы находится на уровне соседних мостовых, другая – ниже, третья скрыта за мостом. В результате каких экспериментов она стала такой нестандартной? Что находилось на месте нынешнего Устьинского сквера?

Где юный Владимир Этуш впервые получил свой первый актерский опыт? Почему жильцы сталинской высотки остались недовольны новостройкой? И как съемки фильма "Место встречи изменить нельзя", проходившие на Яузской, едва не закончились потасовкой?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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