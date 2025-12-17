"Моя Москва": Денис Матросов. Часть 2

Отправной точкой в судьбе актера Дениса Матросова стала не театральная, а телевизионная студия. В 1989 году обаятельного старшеклассника пригласили вести легендарную передачу "В гостях у сказки". Магия эфира и живой отклик зрителей покорили его. К окончанию школы курс был скорректирован, и в итоге выбор Матросова пал на актерскую профессию.

На прогулке по центральным районам столицы известный артист признается, как еще в детстве смог получить автографы звезд мировой эстрады, расскажет, благодаря чему его отец вошел в историю страны, и покажет наиболее значимые места своей Москвы.

