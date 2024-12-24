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24 декабря, 08:15

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"Город без окраин": Ватутинки

"Город без окраин": Ватутинки

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Ватутинки Троицкого района вошли в состав столицы недавно. Родные героини выпуска Ольги Скворцовой живут в этом районе с середины XIX века. До сих пор сохранился столетний дом семьи. Стоит также и камвольная фабрика, где работали ее родители. Также появились Новые Ватутинки, современные парки и школы.

Почему артист Владимир Высоцкий выступал в Ватутинках? Что нашли ученики школы имени Рябинкина в капсуле времени, заложенной в 1969 году? Как река Десна помогла родиться песне "Подмосковные вечера"?

Об этом – в программе "Город без окраин".

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