"Город без окраин": Ватутинки

Ватутинки Троицкого района вошли в состав столицы недавно. Родные героини выпуска Ольги Скворцовой живут в этом районе с середины XIX века. До сих пор сохранился столетний дом семьи. Стоит также и камвольная фабрика, где работали ее родители. Также появились Новые Ватутинки, современные парки и школы.

Почему артист Владимир Высоцкий выступал в Ватутинках? Что нашли ученики школы имени Рябинкина в капсуле времени, заложенной в 1969 году? Как река Десна помогла родиться песне "Подмосковные вечера"?

Об этом – в программе "Город без окраин".