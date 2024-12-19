"Город без окраин": Савелки

В Зеленограде в Савелках расположен профессиональный театр. В районе живет художественный руководитель культурной площадки, заслуженный артист России Павел Курочкин.

В этом выпуске он отправится на репетицию нового спектакля, путь на работу пройдет через главные достопримечательности района: горизонтальный небоскреб, известный как "Дом-флейта", обустроенный парк 40-летия Победы, Московская академия гребли, из которой вышли многие чемпионы России, а также культурный центр "Зеленоград", где в советское время давали концерты артисты Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и Лев Лещенко.

Подробнее – в программе "Город без окраин".