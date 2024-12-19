Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:45

Город

"Город без окраин": Савелки

"Город без окраин": Савелки

"Мой район. Новости": Москва обошла 10 мировых мегаполисов в рейтинге по доступности услуг

Москвичам рассказали, как в медицинских центрах помогают пациентам с инфарктом

На Воробьевых горах открылось масштабное семейное пространство

Новые лыжные трассы для жителей СВАО открыли в рамках проекта "Зима в Москве"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 декабря

Собянин: в Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 19 декабря

Вес панды Катюши составил 53 кг

Танцевальная вечеринка пройдет на катке ВДНХ 20 декабря

В Зеленограде в Савелках расположен профессиональный театр. В районе живет художественный руководитель культурной площадки, заслуженный артист России Павел Курочкин.

В этом выпуске он отправится на репетицию нового спектакля, путь на работу пройдет через главные достопримечательности района: горизонтальный небоскреб, известный как "Дом-флейта", обустроенный парк 40-летия Победы, Московская академия гребли, из которой вышли многие чемпионы России, а также культурный центр "Зеленоград", где в советское время давали концерты артисты Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и Лев Лещенко.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика