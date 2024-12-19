Временные ограничения движения начали действовать в Москве

Ограничения движения для транспорта в связи с проведением мероприятия вводят на нескольких улицах в Москве. Так, с полуночи 19 декабря закрыто движение по улице Ильинка – от Новой площади до Красной площади, по улице Варварка – от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а также в проезде – от Ильинки до Варварки.

Кроме того, на участках ограничений временно запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.