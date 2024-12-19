Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:15

Город

Временные ограничения движения начали действовать в Москве

Временные ограничения движения начали действовать в Москве

На рынках "Москва – на волне" можно купить 600 видов рыбы

Новости часа: больше половины номеров в гостиницах Москвы забронированы на Новый год

Москва продолжит активное развитие детских школ искусств

Новости часа: более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на праздники

Москва продолжит развивать и модернизировать детские школы искусств

Дептранс предупредил столичных водителей о возможных затруднениях на дорогах

Москва стала лидером по доступности услуг среди 10 мировых мегаполисов

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

Сергей Собянин: "Зима в Москве" привлекает в столицу большое количество туристов

Ограничения движения для транспорта в связи с проведением мероприятия вводят на нескольких улицах в Москве. Так, с полуночи 19 декабря закрыто движение по улице Ильинка – от Новой площади до Красной площади, по улице Варварка – от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а также в проезде – от Ильинки до Варварки.

Кроме того, на участках ограничений временно запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогиперекрытиявидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика