"Город без окраин": Западное Дегунино

Ирина Ломакина поселилась в районе Западное Дегунино во времена, когда там только началась городская застройка. Она помнит деревенские дома, стоявшие посреди новых кварталов. В самые первые путешествия по району от дома до детского сада маленькая Ира отправлялась вместе с папой. Спустя много лет здание учреждения стало одним из корпусов школы, в которой Ирина работает уже 15 лет.

Героиня этого выпуска встретится со своими учениками, чтобы вместе подготовить внеклассное мероприятие, а по пути в школу она заглянет в самые памятные места района. Подробнее – в программе "Город без окраин".