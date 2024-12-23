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23 декабря, 08:00

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"Город без окраин": Западное Дегунино

"Город без окраин": Западное Дегунино

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Ирина Ломакина поселилась в районе Западное Дегунино во времена, когда там только началась городская застройка. Она помнит деревенские дома, стоявшие посреди новых кварталов. В самые первые путешествия по району от дома до детского сада маленькая Ира отправлялась вместе с папой. Спустя много лет здание учреждения стало одним из корпусов школы, в которой Ирина работает уже 15 лет.

Героиня этого выпуска встретится со своими учениками, чтобы вместе подготовить внеклассное мероприятие, а по пути в школу она заглянет в самые памятные места района. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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