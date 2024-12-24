Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 09:30

Транспорт

Движение в Москве оценили в 4 балла

Движение в Москве оценили в 4 балла

Дептранс предупредил о задержке трамваев № 17 в проезде Дежнева из-за ДТП

Вечерний разъезд начнется раньше из-за предпраздничной суеты в Москве

В России введут новый ГОСТ на электровелосипеды

В Москве началась подготовка к строительству станций метро "Строгино" и "Серебряный бор"

Авиакомпании установили скидку 50% для детей до 12 лет на полеты по России

Дептранс призвал водителей быть внимательными за рулем из-за тумана и гололедицы

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

"Московский патруль": россиянам напомнили о правилах перевозки багажа за границу

"Мой район. Новости": 6 полосу открыли на участке от Новорижского до Рублевского шоссе

Трафик в Москве утром оценивается в 4 балла, сообщает ситуационный центр ЦОДД. Плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на ТТК в районе Тульской эстакады.

Днем локальные затруднения возможны на Дмитровском шоссе в районе Бутырской улицы и в пределах Садового кольца. Вечером заторы ожидаются на радиальных трассах в область. Дорожные работы на МКАД в районах Ленинградского и Варшавского шоссе, а также погодные условия и аварии могут осложнить ситуацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика