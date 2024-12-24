Движение в Москве оценили в 4 балла

Трафик в Москве утром оценивается в 4 балла, сообщает ситуационный центр ЦОДД. Плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на ТТК в районе Тульской эстакады.

Днем локальные затруднения возможны на Дмитровском шоссе в районе Бутырской улицы и в пределах Садового кольца. Вечером заторы ожидаются на радиальных трассах в область. Дорожные работы на МКАД в районах Ленинградского и Варшавского шоссе, а также погодные условия и аварии могут осложнить ситуацию.

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