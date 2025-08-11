"Мой район. Новости": улицу Академика Королева и МЦД-3 Останкино соединит трамвайная линия

Форма поиска по сайту

11 августа, 23:55

Транспорт

Новая трамвайная линия соединит улицу Академика Королева со станцией МЦД-3 Останкино. Таким образом, более чем 700 тысяч москвичей всего за две минуты смогут делать пересадку на трамваи, которые идут до ВДНХ.

Линия перераспределит потоки пассажиров, на маршрутах станет свободнее. Как было решено на этапе проектирования, длина нового участка составит чуть более 1,5 километра. Всего будет пять остановок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
