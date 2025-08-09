Форма поиска по сайту

09 августа, 06:30

Транспорт

"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями МЦД-2 открыли в Щербинке.

Подземный переход под железнодорожными путями МЦД-2 открыли в Щербинке. Он расположен посередине между станциями Щербинка и Остафьево, которыми ежедневно пользуются тысячи людей.

Переход отличается простором. Его ширина составляет 4 метра, а длина – почти 100 метров. Для удобства посетителей предусмотрены входы и выходы на улицах Новостроевской и Железнодорожной. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

