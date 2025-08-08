Форма поиска по сайту

08 августа, 06:30

"Мой район. Новости": детский сад откроют в Троицке

Новый детский сад откроют на улице Мостовой в Троицке. Учреждение начнет работу уже этой осенью.

Здание возведено в соответствии с современными требованиями и стандартами. Внутри для воспитанников создали спортивные и музыкальные залы, а также группы. Благодаря планировке последние в любой момент превратить в учебные классы или игровые зоны. Кроме того, занятия можно будет проводить и на крыше объекта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

