"Мой район. Новости": детский сад откроют в Троицке

Новый детский сад откроют на улице Мостовой в Троицке. Учреждение начнет работу уже этой осенью.

Здание возведено в соответствии с современными требованиями и стандартами. Внутри для воспитанников создали спортивные и музыкальные залы, а также группы. Благодаря планировке последние в любой момент превратить в учебные классы или игровые зоны. Кроме того, занятия можно будет проводить и на крыше объекта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".